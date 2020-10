Pedro schiet AS Roma fraai langs Udinese

Pedro (L) krijgt de feliciaties van zijn ploeggenoot Roger Ibanez. Ⓒ EPA

AS Roma heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie de uitwedstrijd tegen Udinese gewonnen: 0-1. Pedro, afgelopen zomer overgekomen van Chelsea, maakte in de 55e minuut het doelpunt. De Spanjaard legde van buiten het zestienmetergebied aan en schoot fraai, via de binnenkant van de paal, raak.