Virgil van Dijk staat meteen weer in de basis bij Liverpool

De Nederlander raakte destijds zwaar geblesseerd aan een knie in de derby tegen Everton. Hij miste ook het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal. In de voorbereiding op het seizoen kwam Van Dijk echter weer in actie. De speler, die deze week zijn contract bij Liverpool tot medio 2025 verlengde, is inmiddels ook door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije in de WK-kwalificatie.

Bij Liverpool ontbreekt wel Andy Robertson vanwege een blessure aan de enkel. Curtis Jones mag niet spelen, omdat hij vanwege een hersenschudding enkele dagen rust moet nemen.

