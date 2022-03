Premium Het beste van De Telegraaf

Chef de mission Esther Vergeer van TeamNL tevreden Paralympiërs blij met anti-Rusland-actie: ’Ik kan me de gespannen sfeer indenken’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Esther Vergeer op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg, vindt het de enige juiste keuze dat het Internationaal Paralympisch Comité alsnog besloten heeft Russische sporters uit te sluiten van deelname. ,,We hoopten vanuit TeamNL dat het overkoepelende orgaan de beslissing in deze situatie zou nemen, we zijn blij dat de IPC de beslissing heeft teruggedraaid. Dat geeft rust en hierdoor ligt er niet langer verantwoordelijkheid bij de sporters. Die wilden niet in eventuele vervelende situaties komen dat iemand tegen een Rus uit moet komen. Wat in ons geval voor één sporter geldt. En dat je daar dan iets van moet vinden als daarna wordt gevraagd of je daar goed aan gedaan hebt of niet.”