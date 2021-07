Tegenvallende eerste races regerend kampioen Marit Bouwmeester

De start van de Nederlandse leek nog aardig, maar bij het eerste keerpunt lag ze al anderhalve minuut achter op de leider. Ze draaide bij de bovenboei als twintigste. In het restant wist ze amper wat van haar achterstand goed te maken. Sterker nog, ze eindigde als 21e. Dit terwijl haar concurrenten voor de medailles het een stuk beter deden.

Haar misschien wel grootste uitdager, de Deense Anne-Marie Rindom, sloeg direct een flinke slag ten opzichte van Bouwmeester. Na ook geen perfecte start herstelde ze zich aardig. Ze finishte de race als zesde, op nog altijd ruime achterstand van de Spaanse Cristina Pujol Bajo.

Het voordeel voor Bouwmeester is dat alle zeilers hun slechtste resultaat van de race mogen schrappen. Toch is het een flink nadeel voor de Friezin om zo te beginnen. Ze kan zich in de rest van het toernooi niet nog een slechte race veroorloven.

In de tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Bouwmeester begon opnieuw niet goed, maar met een opmars kwam ze nog tot de veertiende plaats. Na twee races staat de regerend olympisch kampioene in de Laser Radial achttiende in de tussenstand.

Het zeiltoernooi heeft een basis van tien races. Daarna mogen de tien beste zeilsters zich melden voor de zogenaamde medal race.