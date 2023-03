Premium Het beste van De Telegraaf

Smaakmaker én inspirator Liemarvin Bonevacia: ’Op het EK ben ik op mijn best’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Liemarvin Bonevacia behoort tot de meest kleurrijke atleten van Nederland. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Zes jaar geleden was Liemarvin Bonevacia de enige Nederlandse atleet die een medaille won bij de Europese kampioenschappen onder een dak. Vanaf donderdagavond doet de Oranje-equipe in Istanbul opnieuw een gooi naar eremetaal bij de EK Indoor. Zondagavond zal de oogst veel groter zijn dan in 2017, al was het alleen maar omdat goudhaantje Femke Bol in grootste vorm verkeert. Toch is ook Bonevacia (33) opnieuw een medaillekandidaat. „In Istanbul ben ik op mijn best.”