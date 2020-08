Christian Horner krijgt ’zure smaak’ van geploeter bij Ferrari

Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden respectievelijk als dertiende en veertiende, ver buiten de punten. Het was het slechtste resultaat van Ferrari in tien jaar.

„Iedereen kan zijn eigen conclusies trekken op basis van de huidige prestaties van Ferrari”, zei Horner. „Maar ik houd hier een zure smaak aan over.”

Horner is ervan overtuigd dat Ferrari vorig jaar de regels overtrad door te knoeien met een sensor die de brandstoftoevoer controleert. Red Bull kaartte dat aan bij de internationale autosportfederatie FIA. Die trof een schikking met Ferrari, maar de details daarvan bleven tot onvrede van de andere teams geheim.

„Wij hadden vorig jaar meer races gewonnen als Ferrari met een motor had gereden die duidelijk anders presteert dan de motor die ze toen hadden.” Ⓒ REUTERS

Het is wel duidelijk dat de Ferrari’s dit jaar veel minder snel zijn dan afgelopen seizoen. Toen eindigde de Italiaanse renstal als tweede in het WK voor constructeurs, achter het dominante Mercedes, maar wel voor het Red Bull-team van Max Verstappen. Dit seizoen kunnen Vettel en Leclerc totaal niet meedoen om de zeges. De rode bolide komt duidelijk snelheid te kort.

„Wij hadden vorig jaar meer races gewonnen als Ferrari met een motor had gereden die duidelijk anders presteert dan de motor die ze toen hadden”, zei Horner na de GP van België, waar de Ferrari’s op de rechte stukken aan alle kanten voorbij werden gereden. Het Italiaanse team staat in het WK voor constructeurs op de vijfde plaats met 61 punten. Mercedes leidt met 264, Red Bull volgt met 158.

Mattia Binotto

„We zijn teleurgesteld en boos”, zei teambaas Mattia Binotto na het rampzalig verlopen weekeinde in de Ardennen. „Op een circuit dat motorvermogen en aerodynamica vereist, misten we beide. Charles en Sebastian deden hun best, maar we konden niet eens in de punten komen. Dit is een moeilijk moment in een seizoen waarvan we al wisten dat het zwaar zou worden.”