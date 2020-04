’Liverpool wordt sowieso kampioen’

„Ik zie geen scenario waarin het niet neerkomt op Liverpool”, liet Ceferin optekenen. De baas van de Europese voetbalbond is van mening dat er een kampioen moet worden aangewezen.

Volgens Britse media vinden er momenteel gesprekken plaats om het seizoen in juni en juli zonder publiek af te maken. Liverpool heeft nog slechts twee overwinningen nodig voor het kampioenschap. „Ik begrijp dat fans teleurgesteld zullen zijn als dat gebeurt in een leeg stadion of bij besluit”, zei Ceferin. „Maar ik denk dat ze op welke wijze dan ook de titel zullen veroveren.”

Vanwege het coronavirus zijn de competities in Engeland sinds half maart opgeschort. Aanvankelijk was het plan om het seizoen in mei voort te zetten, maar omdat dit voor de Premier League-clubs steeds minder haalbaar bleek, werd het seizoen vorige week voor onbepaalde tijd opgeschort. De competitie kondigde alleen aan de wedstrijden te hervatten als het „veilig en gepast’” zou zijn en er toestemming was van de regering en medische professionals.