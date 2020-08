’Het is gewoon echt slecht voor de Formule 1’

In de podcast komt natuurlijk het bandenmanagement van Red Bull en Mercedes ter sprake. Zo was er na afloop van de 70th Anniversary ongeloof bij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over de veel grotere slijtage van hun banden ten opzichte van die bij Verstappen. Albers draagt richting de Grand Prix van Spanje alvast een oplossing aan voor Mercedes. „Ze moeten wat snelheid gaan inleveren, om dat probleem op te lossen. Anders hebben ze weer een probleem vergeleken met Red Bull.”

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Verder belichten Albers en Van Haren de communicatie tussen Verstappen en zijn team tijdens de race. Via de boordradio liet de 22-jarige Nederlander bijvoorbeeld weten niet als een omaatje te willen rijden. „Hij moet ook zeggen wat hij wil en hoe hij het wil, want hij zit in de auto”, stelt Albers. Ook wordt gesproken wie nu een goede tweede coureur naast Verstappen bij Red Bull zou zijn. Albers: „Je moet eigenlijk proberen dat je twee coureurs hebt die dicht bij elkaar zitten, wil je in zo’n weekeinde zo snel mogelijk progressie maken en om het maximale uit zo’n auto te kunnen halen.”

De Racing Point-rel blijft eveneens in de podcast niet onbesproken. Zo kreeg de renstal een boete van 400.000 euro opgelegd en aftrek van 15 WK-punten. „Ik vind het een joke. Ik vind dat de FIA zich kapot moet schamen”, spreekt Albers klare taal. Racing Point rijdt dit seizoen met een zogenaamde kopie van de Mercedes-auto van vorig jaar. Daar tekende Renault protest tegen aan en werd in het gelijk gesteld door de wedstrijdleiding van de Formule 1.

Tot slot blikken Albers en Van Haren vooruit naar de eerstvolgende Grand Prix, die voor zondag in Barcelona op het programma staat. „In de kwalificatie kan Red Bull het niet winnen. Dat is alleen op de zaterdag. In de race zijn er weer heel veel mogelijkheden. Je kunt weer zo’n zelfde situatie krijgen als afgelopen weekeinde op Silverstone.”