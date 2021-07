Engeland houdt droom levend en staat in EK-finale

Een party met dik 55 miljoen inwoners, die op een zinderende finale tegen Italië rekenen. Eentje waarbij Danny Makkelie voor altijd zal worden herinnerd, omdat hij in de verlenging Engeland een penalty toekende die door Harry Kane werd benut. Daarmee zette de Nederlander de deur naar de eindstrijd wagenwijd open. In Kopenhagen en omstreken zal hij minder populair zijn een tijdje.

De finaleplek van Engeland is dik verdiend. De Denen konden het laatste uur amper nog op hun benen staan. Dit was ondanks een prachtig toernooi voor hen net één brug te ver over de Theems.

De Engelse supporters hebben er alle vertrouwen in. Ⓒ HH/ANP

Maar tot vlak voor de pauze van de halve finale sidderden ruim 60.000 fans in het sfeervolle Wembley-stadion van angst. Een juweel van een vrije trap van de Deen Mikkel Damsgaard verdween stijf in de kruising en zorgde ervoor dat Engeland-doelman Jordan Pickford voor het eerst dit toernooi werd gepasseerd.

De stilte buiten alle andere vakken naast het rode Deense deel in het stadion was ijzingwekkend. Dit was niet de bedoeling, zag je iedereen denken. In de uren voor de wedstrijd leek het in heel Noord-Londen al carnaval. De straten van de wijk Wembley vulden zich met uitzinnige fans, die even kwamen kijken hoe het Deense spek op de gril werd gelegd.

Mikkel Damsgaard (m) viert de Deense openingstreffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ AFP

Want dat was toch de boodschap die ’s lands grootste en meest shockerende tabloidkrant de spelers had meegegeven. The Sun, als altijd super-nationalistisch, schreeuwde op de voorpagina: ‘Bring home the bacon’. Een soort van grap rond het ‘It’s coming home’ en de populaire Danish bacon die overal al jaren in de supermarkt ligt en bij het dagelijkse ontbijt hoort.

Simon Kjaer werkt de bal in eigen doel: 1-1. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Maar Harry Kane en nagenoeg zijn hele ploeg kwamen er al gauw achter dat die homp vlees zwaar op de maag lag. De Engelsen stikten er bijna in. De Nederlandse arbiter Danny Makkelie stond er vooraf goed op bij de thuisploeg, omdat hij een geweldige indruk had achtergelaten tijdens Engeland-Duitsland, maar dat betekende niet dat hij hoefde mee te gaan in een Britse stijl.

Makkelie

Danny Makkelie (R) heeft een onderhoud met Christian Norgaard (L) en Mason Mount. Ⓒ AFP

Makkelie had de boel strak onder controle en was op cruciale momenten feilloos. Hij kende de Denen na duw- en trekwerk een vrije trap toe op de rand van het strafschopgebied, waar niemand tegen kon protesteren. Vanaf die plek scoorde Damsgaard. Die goal viel in een verbluffend sterke periode van de Deense underdog.

Zijn lastigste moment was het eerste potentiële penalty-moment met Harry Kane, die neer ging in het Deense zestienmetergebied. Nou ja, lastig? Niet voor Makkelie, die meteen had gezien dat Kane als eerste zijn voet op de hak van zijn tegenstander Christian Nørgaard zette. Zo’n 60.000 man hielden de adem in tijdens de op mega-schermen getoonde ‘VAR-check’, maar Makkelie stond al weer in de middencirkel. Hij wist het eigenlijk wel zeker en de bevestiging kwam snel.

Het tweede penalty-moment had hij ook weer goed. Het neerhalen van Raheem Sterling in de verlenging leek in eerste instantie voor velen een makkelijke buiteling, maar het uitgestoken been van Joakim Maehle was voor hem overduidelijk. De VAR ging erin mee. Bal op de stip, 2-1 voor Engeland via Kane. De buit was meteen binnen.

De Engelse international Bukayo Saka (rechts) strijdt om de bal met Joakim Maehle. Ⓒ Pool via REUTERS

Bondscoach Kasper Hjulmand zei vooraf dat hij het nog steeds een oneerlijke halve finale vond, omdat zijn ploeg een ouderwetse uitwedstrijd moest spelen. ,,Het was veel eerlijker als er een half stadion met Denen was gevuld’’, aldus Hjulmand. Dat riedeltje is dit EK vaak voorbijgekomen. Het format stond twee jaar geleden al vast. ,,Het enige wat we kunnen doen is dat stadion stil te krijgen.’’

Denemarken voelde zich ook gesteund door de grootste prestatie van een jaar geleden, toen het op Wembley diezelfde Engelse ploeg met 1-0 versloeg (doelpunt Christian Eriksen). Dat was toen onder de paraplu van de Nations League. Wat tijdens dit EK hielp is de scoringsdrift die in de laatste drie duels net zo groot was als bij de Engelsen. De treffer van Damsgaard was al de twaalfde goal op dit toernooi. Tien daarvan werden in de vorige drie wedstrijden gemaakt. Daarmee scoorden de Denen zelfs beter dan de andere Deense halve finaleploegen op de EK’s van 1984 en 1992.

De Britse premier Boris Johnson zat ook op de tibune met zijn vrouw Carrie Johnson. Ⓒ Pool via REUTERS

Geen ploegje om even zomaar opzij te zetten dus, hoe graag de Engelse aanhang dat ook wilde. De boel werd halverwege gered door Bukayo Sako die met een individuele actie de Denen weer op de bakplaat legde. Zijn voorzet was zo scherp dat Simon Kjaer de bal onder druk van Raheem Sterling in eigen doel prikte.

Het 19-jarige pingelmannetje Saka in de voorhoede was een van de weinige creatieve spelers bij Engeland. Er was weer geen plaats voor het grote talent Foden of Jadon Sancho.

Pas diep in de tweede helft, nadat Kasper Dolberg Pickford al een paar keer stevig op de proef had gesteld, kregen de ‘Three Lions’ weer grip op de Denen. Het was ook het moment om Jack Grealish erin te gooien. Het ging ouderwets draaien en in de verlenging sloeg Engeland toe.

