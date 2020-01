Knieblessures Depay en Malen houden gemoederen bezig

Met name Depay toont bemoedigende beelden via social media, waarop hij zich een maand na zijn operatie in het zweet werkt. Maar hoe realistisch is deelname aan het EK? „Hoe korter je de revalidatie houdt, hoe groter de kans op een terugval is. Maar het kán goed gaan, dat is ook heel afhankelijk van die persoon zelf”, aldus Arjan Louwen, specialist in kruisbandrevalidaties.

