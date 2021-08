Valse start voor Bayern München: Duitse landskampioen niet langs Borussia Mönchengladbach

Al na tien minuten spelen, kwam de thuisploeg op voorsprong via Alassane Pléa. Oog in oog met Neuer bleef de aanvaller koel en schoof hij de bal beheerst binnen. Het was voor het eerst in tien jaar tijd dat Bayern München op de eerste speeldag de eerste goal van de wedstrijd moest incasseren.

Vlak voor rust bracht, wie kan het ook anders, Robert Lewandowski Bayern weer langszij. De Pool volleerde raak uit een hoekschop. Vlak daarna dacht de goaltjesdief zijn tweede van de avond te maken, maar de uitstekende keepende Yann Sommer bracht redding.

In het tweede bedrijf ging de landskampioen met man en macht op jacht naar de overwinning, maar Borussia Mönchengladbach hield knap stand en zorgde op de eerste speeldag gelijk voor een verrassing in de Bundesliga.

Primera División

Valencia heeft de eerste wedstrijd in La Liga gewonnen, ondanks een rode kaart in de derde minuut. Op eigen veld werd Getafe met 1-0 verslagen. Na ruim tien minuten maakte Carlos Soler uit een penalty het enige doelpunt van de avond.

Valencia speelde vanaf de derde minuut met een man minder na een rode kaart voor verdediger Hugo Guillamon. Het betekende de snelste rode kaart in de historie van La Liga.

Ook Getafe eindigde het duel met een man minder; de Uruguayaan Erick Cabaco kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart.