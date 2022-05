Racisme-rel overschaduwt finaleplek Pinoké

Donderdag liep het eerste halve finaleduel tussen Amsterdam en Pinoké in de slotseconden gierend uit de hand. Dat kwam Amsterdam-aanvoerder Mirco Pruyser en Pinoké-doelman Hidde Brink op een schorsing te staan. Nadat beide clubs protest hadden aangetekend, werd Brink vrijgesproken.

Tot woede van Amsterdam, dat Brink had beschuldigd van racistisch gedrag tegenover Valentijn Charbon, een speler met een licht Aziatisch uiterlijk. Uit protest betraden de spelers van Amsterdam de terugwedstrijd met T-shirts waarop het woord racisme rood stond doorgestreept. Ook veroordeelden zij in een online-statement racisme.

Reactie Jesse Mahieu

Pinoké-coach Jesse Mahieu betwijfelde na de 3-0 gewonnen return of zijn doelman zich schuldig had gemaakt aan racisme: ,,Wij hebben een speler van kleur in het team en er loopt bij ons ook een speler rond die kanker heeft gehad. Het is voor mij ondenkbaar dat onze speler hiervan wordt beschuldigd. Dat blijkt ook, want hij is vrijgesproken.”

Op de achtergrond suddert een andere affaire die de verhoudingen tussen de twee buren danig op scherp hebben gezet. Het grote Pinoké-talent Miles Bukkens wil onder een contract uitkomen dat hij in februari bij Amsterdam tekende. Uitgerekend Bukkens scoorde in de return de openingstreffer voor Pinoké. Amsterdam zegt het contract pas eind mei te willen ontbinden, om Bukkens nogmaals de kans te geven goed over zijn beslissing na te denken.

