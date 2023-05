Premium Het beste van De Telegraaf

Saoedi-Arabië in de startblokken: ’Messi kan 400 miljoen euro gaan verdienen’

Door Yorick Hokke

Het gonst deze dagen van de geruchten rond Lionel Messi. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Een terugkeer bij zijn oude liefde FC Barcelona of wordt hij de bestbetaalde voetballer aller tijden in Saoedi-Arabië? Een dag nadat bekend werd dat Lionel Messi de komende weken is geschorst vanwege het aan zijn laars lappen van de clubregels, gonst het van de geruchten over de toekomst van de 35-jarige wereldkampioen.