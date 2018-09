Roda JC moet flink inkrimpen

Waarschijnlijk heeft Roda JC in het eveneens gedegradeerde FC Twente de grootste uitdager als het gaat om de titel in de Eerste Divisie. De tukkers gaan werken met een begroting die naar verluidt uit zal komen op een bedrag rond de achttien miljoen euro. Iets waar ze in Kerkrade op dit moment alleen maar van kunnen dromen. "Wij hebben momenteel een Eredivisie-begroting van ongeveer tien miljoen euro. Hoe ver die teruggeschroefd gaat worden durf ik nog niet te zeggen”, zegt technisch directeur Harm van Veldhoven. „Onze organisatie moet flink inkrimpen. De komende dagen zal er meer duidelijkheid komen hoe we verder moeten. We gaan minder tv-gelden binnenkrijgen, er komen minder commerciële activiteiten en de vraag is in hoeverre investeerders nog geld willen blijven steken in Roda.”

Het is bekend dat eigenaar Frits Schrouff zijn aandelen wil verkopen. Door de degradatie naar de Eerste Divisie zal dat een stuk lastiger gaan worden. De beoogde opvolger van Schrouff, de Russische zakenman Alexei Korotaev (die al de nodige miljoenen in de club stak), is nog altijd verwikkeld in zijn strafzaak en mag de Verenigde Arabische Emiraten niet verlaten. Roda JC werd in verband gebracht met de Belgische vastgoedmagnaat Bart Verhaeghe en de Iraanse zakenman Salar Azimi. Van Veldhoven: "Dat zijn allemaal speculaties. Daar kan ik niks mee. Op dit moment is het zo dat we er financieel flink op achteruit gaan. Het gaat niet makkelijk worden om meteen terug te keren naar de Eredivisie. Er zijn voorbeelden te over. Kijk alleen al naar Go Ahead Eagles, Cambuur en NEC.”

Terug bij af

Van Veldhoven werd vorig jaar samen met hoofdtrainer Robert Molenaar binnengehaald om de rust binnen de club terug te laten keren. Dat gebeurde gedeeltelijk, maar niet voldoende. "We hebben het de tweede seizoenshelft goed gedaan, maar we zagen tegelijkertijd ook dat we de kwaliteit misten in het elftal om echt te overleven. Het ontbrak ons aan mentale weerbaarheid. We hoopten toch in de Eredivisie te blijven en onze groep aan te vullen met twee of drie spelers die de groep sterker konden maken. Nu zijn we echter terug bij af”, aldus Van Veldhoven, die veel contracten ziet aflopen. Roda JC heeft dertien spelers met een doorlopend contract. "In tachtig procent van deze verbintenissen zijn clausules opgenomen waarin staat dat het salaris van de speler omlaag gaat bij degradatie naar de Eerste Divisie.”

Van Veldhoven zelf heeft een contract voor onbepaalde tijd. De verwachting is dat hij met Molenaar aan een nieuwe ploeg mag gaan bouwen. "Ik kan niks over mijn eigen positie zeggen. Dat is aan anderen. Zelf houd ik wel vertrouwen in Robert Molenaar. Anders had ik zijn contract niet tussentijds verlengd.”