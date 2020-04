FC Utrecht heeft gewenste advocaat in zaak tegen KNVB binnen

FC Utrecht kreeg afgelopen vrijdag geen ticket voor de Europa League van de KNVB toen de eredivisie definitief werd afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Eigenaar Frans van Seumeren is woedend daarover. FC Utrecht had zich voor de bekerfinale geplaatst. De club stond ook zesde op de ranglijst, met een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo dan Willem II dat wel de voorronde van de Europa League in mag.

De Weger werkte na zijn studie als juridisch medewerker bij de KNVB. Hij is op dit moment ook arbiter bij het CAS, het hof van arbitrage voor sport.

De Graafschap en SC Cambuur beraden zich ook over juridische stappen tegen de KNVB. Beide clubs vinden dat zij recht hebben op promotie naar de eredivisie. De Graafschap heeft inmiddels een jurist in de arm genomen en onderzoekt of het gelijk kan optrekken met Cambuur. De KNVB koos niet voor een promotie - en degradatieregeling in het betaalde voetbal. Cambuur stond bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, gevolgd door De Graafschap.

Van Seumeren kondigde vrijdag al aan met FC Utrecht naar de rechter te stappen. Ook wil hij bij de UEFA zijn gelijk halen. De Europese voetbalbond bekijkt eind mei of de KNVB de tickets voor de Champions League en Europa League eerlijk verdeeld heeft. Koploper Ajax kreeg het beste entreebewijs voor de Champions League toegewezen. AZ mag de tweede voorronde van de Champions League in. Als het aan de KNVB ligt, dan mag Feyenoord rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in. PSV en Willem II starten het Europese avontuur in de voorronden van de Europa League.

De Graafschap overweegt aan te sturen op een algemene ledenvergadering voor alle clubs in het betaalde voetbal. Die kan worden uitgeschreven als er minimaal vier clubs dat willen. Voordat de KNVB de beslissing nam geen ploegen te laten promoveren en degraderen, peilde de bond de stemming bij alle profclubs. Zestien profteams uit de eredivisie en eerste divisie stemden voor promotie en degradatie. Negen waren er tegen en negen andere clubs onthielden zich van stemming.

De KNVB vertelde voor de stemming dat het ongeacht de uitslag zelf een beslissing zou nemen.