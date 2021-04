Ajax-trainer Ten Hag: ’Super League rampzalig idee’

„Ik ben voor innovatie”, zei hij woensdag in de Johan Cruijff ArenA. „En daar wil ik altijd naar luisteren. Maar het ging hier om een gesloten competitie waarin een paar clubs bepalen wie mee mogen doen. Andere clubs werden uitgesloten. Solidariteit was ver te zoeken.”

„Twaalf clubs wilden alles bepalen”, doelde Ten Hag op AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. „De rest mocht blij zijn als ze bij die andere acht ploegen horen.”

Directeur Edwin van der Sar liet maandagavond al weten dat Ajax teleurgesteld was in de initiatiefnemers van een nieuwe Super League. Ajax steunt de nieuwe opzet van de Champions League die in 2024 van start gaat. „Voor mijn spelers was de Super League maandag geen thema”, vertelde Ten Hag. „Zij zaten nog in de euforie van de bekerfinale. Ik heb daar toen wel even met de directie over gesproken.”

Ten Hag zei niet te weten of Ajax net als Porto gevraagd is. „Op basis van onze prestaties in de laatste jaren maar zeker in de tijd van Johan Cruijff zou dat misschien terecht zijn”, stelde Ten Hag die zijn collega Pep Guardiola van Manchester City zich heeft horen afvragen waarom Ajax niet bij het selecte rijtje clubs zat. „Als zo’n groot trainer dat zegt, dan is dat wel een compliment. Dan zijn we goed bezig.”