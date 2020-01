NOC*NSF verwacht recordaantal Nederlandse deelnemers aan Olympische Spelen

Dat zei Maurits Hendriks, technisch directeur van de sportkoepel, maandag op Papendal. Dat zou betekenen dat na Rio 2016, waar 242 Nederlandse atleten actief waren, opnieuw een record wordt geboekt. De afvaardiging in Brazilië vier jaar geleden was de grootste ooit. In Londen 2012 waren 178 Nederlandse atleten actief.

Onder meer de volleybalsters, de turnploeg bij de mannen én de tafeltennissters zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren. Daartegenover staat de deelname van de Nederlandse voetbalsters, een grote groep. „Uiteraard krijgen we vanuit Tokio ook vragen over de omvang van de ploeg. Maar in een aantal sporttakken moet kwalificatie nog volgen. Daarom kunnen we niet meer zeggen dan dat we verwachten tussen de 260 en 350 sporters mee te nemen naar Tokio”, aldus Hendriks.

Financiering

Over de financiering van de topsportprogramma’s gaan vertegenwoordigers van NOC*NSF deze week al voor het eerst om de tafel zitten met de sportbonden. Eerder gebeurde dat pas na de Spelen, waarna het nog enkele maanden duurde voordat bonden wisten met welke middelen ze aan de volgende olympische cyclus konden beginnen. Hendriks: „We zien de noodzaak om dat steeds verder naar voren te halen. We willen de toekenning van de gelden liefst voor de Spelen afronden. Al zullen er programma’s zijn waarvoor het verloop van de Spelen doorslaggevend is.”