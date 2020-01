’Alonso is een absolute aanwinst’

Zijn Nederlandse teamgenoot Bernhard ten Brinke had meteen een goede klik met Alonso. Dat had ook te maken met de wereldtitel (OK Jeugdklasse) die Bernhards zoon Thomas (14) vorig jaar behaalde op een kartchassis waaraan Fernando Alonso zijn naam (FA Karts) heeft verbonden.

„Fernando heb ik voor het eerst leren kennen in de afgelopen Rally van Marokko en hij is een zeer prettig mens om mee samen te werken. Hij is zonder offroad-ervaring in het diepe gesprongen, maar hij is gedreven, slim en natuurlijk door de wol geverfd in de autosport. Het is een absolute aanwinst om hem in het team te hebben en zijn focus werkt aanstekelijk”, zegt Ten Brinke, die al voor de jaarwisseling naar Saoedi-Arabië vertrok. „Ik ben klaar voor de Dakar-rally.”

Lees ook: