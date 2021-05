EK zwemmen: Korstanje naar Spelen op 100 meter vlinderslag

Vorige maand bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven bleef hij met 51,93 één honderdste van een seconde boven de limiet.

„Ik heb er voor moeten strijden”, zei Korstanje, bij wie de ontlading groot was. „Het begin, de eerste 50 meter, is voor mij makkelijk. Maar het einde van de race is waar ik ontzettend hard voor heb getraind. Ik moest denken aan iedereen die achter me staat en wat ik hiervoor heb gedaan. Ik ben ’over the moon’ dat ik me nu officieel plaats voor de Spelen, de ontlading is groot. De druk is er nu af, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Nu kan ik tegen de andere jongens gaan racen in plaats van tegen mezelf.”

Korstanje werd vrijdag vijfde in de EK-finale van de niet-olympische 50 meter vlinderslag. Hij komt zaterdagavond in actie in de halve finales van de olympische 100 vlinder. Joeri Verlinden (35e in 52,87) werd uitgeschakeld in de series.

De Boer als snelste naar halve finales 50 vrij

Thom de Boer heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De 29-jarige De Boer zette in de series met 21,76 seconden de beste tijd neer. De Noord-Hollander bleef maar net boven zijn Nederlands record, dat op 21,74 staat.

De sprinter zette die toptijd eind vorig jaar neer in Rotterdam, waar hij zich op de 50 vrij kwalificeerde voor de Olympische Spelen. De Boer komt in Tokio samen met Jesse Puts in actie op de kortste afstand. Puts eindigde twee jaar geleden bij de WK in Gwangju als twaalfde op de 50 vrij en verzekerde zich zo van een olympisch startbewijs.

Op de EK bleef de wereldkampioen kortebaan van 2016 steken in de series. Puts zette met 22,28 de negentiende tijd neer. Kenzo Simons plaatste zich met 22,13 (twaalfde) wel voor de halve finales. Stan Pijnenburg (22,35, 22e) werd net als Puts uitgeschakeld.

50 vlinder vrouwen

Op de 50 meter vlinderslag plaatsten Ranomi Kromowidjojo (tweede in 25,88) en Maaike de Waard (zevende in 26,11) zich voor de halve finales. Kim Busch zette in de series met 26,32 de elfde tijd neer, maar ze werd uitgeschakeld omdat per land slechts twee deelnemers naar de halve finales mogen. Ook Tessa Giele (27,41) bleef steken in de series. Op de 50 school haalde Rosey Metz de volgende ronde met een persoonlijk record van 30,63 (achtste). Anne Palmans (31,55) en Tes Schouten (31,82) slaagden daar niet in.

Gemengde estafette

De gemengde estafetteploeg op de 4x100 vrij plaatste zich als derde voor de finale van zaterdagavond. Pijnenburg, Luc Kroon, Marrit Steenbergen en Busch klokten 3.27,34 en moesten alleen Italië en Polen voor zich dulden.