Papierwerk Bassey in orde, aankoop speelgerechtigd tegen PSV

Door Mike Verweij

Bassey kan tijdens de Johan Cruijff Schaal in actie komen voor Ajax Ⓒ ANP/HH

Ajax heeft het papierwerk voor Calvin Bassey op tijd in orde. De linksbenige centrale verdediger is daardoor – mits fit – zaterdag inzetbaar in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.