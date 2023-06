Virgil van Dijk: ’Beseften in 2019 niet volledig dat we voor een beker speelden’

„Toen tijdens de eerste editie hebben we misschien niet volledig het besef gehad dat we voor een beker speelden. Dat kwam pas na de verloren finale”, zei de verdediger op een persconferentie in de Kuip daags voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. „Ik denk dat deze competitie nu meer leeft, waardoor de energie sneller en makkelijker ontstaat. De voorbije trainingen waren de energie en het niveau in ieder geval heel hoog.”

Het doel van Van Dijk deze week is duidelijk. „Het gevoel bij de Nations League is nu zeker daar. Ik zou de beker graag omhoog willen houden. Maar daar moeten we nu nog lang niet aan denken. Want Kroatië is een ontzettend lastige ploeg om te verslaan, dat is de voorbije jaren wel gebleken.”

Van Dijk heeft een minder seizoen met Liverpool achter de rug, maar meldde zich in 2019 als winnaar van de Champions League in het trainingskamp van Oranje. De verdediger werd toen met applaus op het trainingsveld begroet. Nu is Nathan Aké bij Oranje aangekomen als winnaar van de Cup met de Grote Oren. „Hij kwam gisteren heel laat terug in Zeist. Het was jammer, dat het niet een beetje hetzelfde was als bij mij, toen ze met z’n allen stonden te klappen. Dat hebben we in de ochtend gedaan. Het is iets moois wat hij heeft bereikt. Het team en de staf zijn heel blij voor hem. Hier mag hij trots op zijn. Daar hoort applaus bij.”