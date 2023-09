Incident tijdens ’Rio 2016’ doet Jur Vrieling nog steeds pijn

MILAAN - Jur Vrieling praatte de Nederlandse ruiterploeg donderdagavond nog moed in, om als team een vergulde herinnering over te houden aan de EK Springen in Milaan. Het was tegen beter weten in. Het werd uiteindelijk geen vrolijke vrijdagmiddagborrel in hippisch San Siro toen bleek dat TeamNL zevende was gebleven. De medailles in de landenwedstrijd waren voor Zweden (goud), Ierland (zilver) en Oostenrijk (brons).

Jur Vrieling, op Long John Silver 3 N.O.P., struikelt over twee hindernissen. „Ik was iets te gretig”, aldus de 54-jarige springruiter. Ⓒ DigiShots