Vitesse meldt zich voor Pelle Clement

Vitesse is bovendien in vergevorderde onderhandeling met RKC Waalwijk over de komst van Melle Meulensteen, maar heeft nog geen akkoord kunnen bereiken over de financiële voorwaarden voor een transfer. Het voorstel van Vitesse om in termijnen te betalen stuitte RKC tegen de borst. Beide partijen zitten later deze week weer om de tafel. De transferzomer is bij Vitesse, dat dinsdag voor het eerst het trainingsveld op gaat, laat op gang gekomen door de onduidelijkheid over de verkoop van de club.

De vaart erin

Pas vorige week kreeg technisch directeur Benjamin Schmedes de vaart er een beetje in met het vastleggen van jeugdspeler Marcus Steffen, het verlengen van de contracten van Thomas Buitink en Million Manhoef en het vastleggen van Arcus, die transfervrij over komt van het Franse Auxerre. Er moet nog flink wat vertimmerd worden aan de selectie van Vitesse, dat deze zomer afscheid heeft genomen van de transfervrij vertrokken Eli Dasa, Danilho Doekhi (heeft inmiddels getekend voor Union Berlin) en Riechedly Bazoer en de huurlingen Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Loïs Openda en Adrian Grbic.

In tegenstelling tot zijn voorganger Johannes Spors richt de eveneens Duitse technisch directeur Schmedes zich nadrukkelijk op de Nederlandse spelersmarkt. Behalve uit de interesse in Pelle Clement en Melle Meulensteen blijkt dat uit de toenadering tot Nick Viergever, die uiteindelijk een contract bij FC Utrecht verkoos boven een dienstverband bij Vitesse.