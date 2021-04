Scull-bondscoach Eelco Meenhorst met twee prioriteitsboten naar EK-roeien

Eelco Meenhorst ziet dat de ’Spartaanse’ trainingsintensiteit zijn vruchten afwerpt. „Dat we zóveel progressie zouden boeken, had ik vooraf niet verwacht.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Het ’scullen’, roeien met twee riemen, was na de Olympische Spelen in Rio (2016) bij de mannen op sterven na dood. Maar onder aanvoering van bondscoach Eelco Meenhorst (47) heeft de nationale scullselectie een ongekende gedaanteverwisseling ondergaan. De vliegensvlugge dubbelvier en dubbeltwee verdedigen komend weekeind in Varese hun Europese titel, in een jaar dat volledig in het teken staat van die ene race in Tokio. „De jongens zeiden: we dóén het, we gaan het proberen.”