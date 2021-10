Louis van Gaal: ’Ik speur heel de wereld af voor een rechterspits’

Hij vervolgt op de persconferentie: „Ja, alleen Quincy Promes is eigenlijk voor mij de enige in mijn ogen die daar zou kunnen spelen.”

Of Noa Lang zijn debuut gaat maken, laat Van Gaal in het midden. „Hij is een creatieve speler en dat kunnen we wel nog eens nodig hebben tegen Letland. Dit zijn altijd lastige wedstrijden, voor iedereen. Zij kunnen ons verrassen. Het zal lastig worden.”

Reserve-aanvoerder Georginio Wijnaldum liep in de WK-kwalificatie twee gele kaarten op en is daardoor geschorst voor het duel met de Letten. Van Gaal weet al wie Wijnaldum gaat vervangen. „Dat was niet zo moeilijk. Maar ik ga niet zeggen wie. Ik ga Letland niet wijzer maken.”

Hij vervolgt: „Daar zie ik het liefst een speler met diepgang achter Memphis Depay. Die moet je in z’n kracht laten spelen, dus met lopende middenvelders achter hem.”

Oranje compleet bij laatste training voor duel met Letland

Het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Letland met de complete selectie afgewerkt. Op het veld in het Daugava Stadion van Riga verschenen donderdagavond alle 22 veldspelers en 4 doelmannen. Alleen het eerste kwartier was open voor de media, daarna ging de oefensessie achter gesloten deuren verder.

„Tot nu toe wel, ja”, zei Louis van Gaal even voor het begin van de training tijdens de persconferentie op de vraag of iedereen fit is. „Je traint iedere dag en dat doen we met weerstand. Deze groep traint echt tot het gaatje. Dat is juist het fantastische van deze groep. Of iedereen het gaat redden? Dat moeten we afwachten, hè. Na deze training weer. Ik kan er niets aan doen. Het zou kunnen ja, dat iemand het niet redt en dat ik nog iets meer moet gaan schuiven dan alleen op de positie van Georginio Wijnaldum.”