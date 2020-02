Liverpool maakt weer veel indruk in Premier League

Alle doelpunten werden pas in de tweede helft gemaakt. Kort na rust schoot Alex Oxlade-Chamberlain raak voor de 1-0, na een uur maakte Jordan Henderson de 2-0. Clubtopscorer Mohamed Salah bracht met een fraai stiftje de stand op 3-0, waarna hij in de 90e minuut nogmaals trefzeker was. Daarmee bracht hij zijn totaal op veertien goals.

Aan het eerste doelpunt ging een belangrijk moment vooraf; Southampton, dat zich in de eerste helft dapper had verweerd, claimde een penalty en uit de daaropvolgende uitbraak opende Liverpool de score.

Liverpool bracht het puntentotaal al op 73, 22 meer dan Manchester City. Zondag wacht City de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Aké scoort

Nathan Aké droeg met een doelpunt bij aan een zege van Bournemouth op Aston Villa. Aké tikte vlak voor rust de 2-0 binnen en het werd uiteindelijk 2-1.

Everton boekte een zwaarbevochten overwinning in de uitwedstrijd tegen Watford: 2-3. Na 42 minuten stond het 2-0, maar nog voor rust had Yerry Mina de stand met twee doelpunten op 2-2 gebracht. Theo Walcott maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt.

Everton, dat de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti tijdens het seizoen aanstelde na een teleurstellende start, is nu de nummer 9 van de Premier League.