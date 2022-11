Live WK: Senegal rust met voorsprong tegen Qatar

In Groep A is er om 14.00 uur afgetrapt bij Qatar - Senegal. Als het gastland niet weet te winnen van de Afrikanen, dan weet Oranje honderd procent zeker dat als het een paar uur later zelf wint van Ecuador het geplaatst is voor de achtste finales. Qatar en Senegal verloren hun openingswedstrijd beide met 2-0 en moeten dus vol aan de bak om uitzicht te houden op de knock-outfase.

Engeland en Verenigde Staten treffen elkaar later op de dag (20.00 uur). De Engelsen weten zich bij een zege verzekerd van een plaats in de tweede ronde. Amerika heeft een punt overgehouden aan het eerste groepsduel met Wales.

Wales - Iran

Voor Gareth Bale en zijn ploeggenoten van Wales wordt het bereiken van de achtste finales een hels karwei. Het duel met Iran leek lange tijd op een gelijkspel uit te draaien, maar in blessuretijd kreeg Wales twee treffers om de oren: 0-2. Met het duel met Engeland nog voor de boeg zijn de perspectieven op de achtste finales allesbehalve rooskleurig voor Bale en de zijnen.

Vanaf omstreeks 16.45 uur komt er een aparte liveblog voor Nederland-Ecuador online.