Afellay in de basis bij PSV; FC Twente start met Lang

Afellay, die tot dusverre niet verder kwam dan twee korte invalbeurten, krijgt op het middenveld ondersteuning van Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren.

Jorrit Hendrix, normaal gesproken middenvelder, start samen met Daniel Schwaab centraal achterin. Hendrix vervangt Timo Baumgartl, die donderdag in de met 2-0 verloren bekerwedstrijd tegen NAC Breda rood kreeg en geschorst is. Denzel Dumfries en Nick Viergever zijn tegen FC Twente de vleugelverdedigers.

Sam Lammers begint als centrumspits. Hij is na een half jaar hersteld van een zware knieblessure. Bruma speelt rechts voorin en Cody Gakpo is de linksbuiten. Steven Bergwijn ontbreekt in de selectie omdat hij de club wil verlaten.