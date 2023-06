FC Emmen dicht bij akkoord met nieuwe trainer Grim

De 57-jarige Grim volgt bij Emmen Dick Lukkien op. Hij bereikte eerder al een akkoord met FC Groningen, dat eveneens uit de Eredivisie degradeerde.

Grim was voor het laatst trainer bij Willem II. Na een uitstekende start onder zijn leiding stonden de Tilburgers in september 2021 even op de tweede plaats in de Eredivisie. Daarna volgde een vrije val. Grim werd in maart 2022 ontslagen.

De oud-assistent van het Nederlands elftal was eerder onder meer trainer bij Almere City en RKC Waalwijk.