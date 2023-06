Officieel: FC Emmen strikt Fred Grim als trainer

„Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. Er hangt bij FC Emmen een gemoedelijke sfeer, waarin persoonlijk contact en het menselijke aspect belangrijk zijn. Dat past goed bij me”, aldus Grim op de website van zijn nieuwe club. „Er wordt bij deze club hard gewerkt aan de toekomst en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.”

FC Emmen is content met een ervaren trainer. „Zijn visie op voetbal sluit aan bij de visie van FC Emmen. Hij weet als speler en als trainer wat er gevraagd wordt in topsport en kan ons helpen om de volgende stap te zetten”, aldus technisch manager Mike Willems.

Grim was voor het laatst trainer bij Willem II. Na een uitstekende start onder zijn leiding stonden de Tilburgers in september 2021 even op de tweede plaats in de Eredivisie. Daarna volgde een vrije val. Grim werd in maart 2022 ontslagen.

De oud-assistent van het Nederlands elftal was eerder onder meer trainer bij Almere City en RKC Waalwijk.