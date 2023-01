Otterspeer aan de leiding op EK sprint, Scheperkamp tweede op 500 meter

Otterspeer was sneller dan Merijn Scheperkamp, die met 1.08,76 als tweede eindigde. Scheperkamp staat ook tweede in het klassement, voor Marten Livv uit Estland (1.09,00). Kai Verbij kwam tot 1.09,05 en werd daarmee vierde. Ook in het klassement staat hij vierde. David Bosa zakte na 1,09,74 in het klassement naar de vijfde plaats.

Otterspeer pakte bij het vorige EK sprint in 2021 zilver achter Thomas Krol. Die laatste is er niet bij in Hamar, hij wist zich niet te kwalificeren. Kai Verbij won het EK sprint in 2017 en 2019.

Kai Verbij kwam in de rit tegen Marten Liiv tot 35,11. De 28-jarige Verbij, die in 2017 en 2019 het EK sprint won, moest Liiv voor zich dulden en werd vierde. De Est werd derde met 35,06. Hein Otterspeer kon in de laatste rit tegen de Pool Piotr Michalski maar net op de been blijven in de tweede bocht. Met 35,12 finishte hij als vijfde. Zijn tegenstander Michalski werd zesde met 35,20.

Merijn Scheperkamp. Ⓒ ANP/HH

Scheperkamp net achter Bosa

Merijn Scheperkamp kwam op de 500 meter net tekort ten opzichte van de Italiaan David Bosa. Die won de race in 35,02, nipt sneller dan zijn Nederlandse opponent.