Geblesseerde Marco van Ginkel blij met nieuw contract bij Chelsea

„Ik ben er trots op dat ik, ondanks het feit dat ik er al zo’n lange tijd uit ben, mijn contract heb kunnen verlengen”, zegt Van Ginkel op de website van zijn management Wasserman.

Van Ginkel kwam op 6 mei 2018 voor het laatst in actie. De 27-jarige middenvelder was toen als huurling actief voor PSV. „Er spreekt vertrouwen uit en ondanks dat ik door blessures en wat flinke tegenslagen al een tijdje langs de kant sta, ziet de club het blijkbaar in mij zitten.” Chelsea nam Van Ginkel in 2013 over van Vitesse. In Londen werd hij geen vaste waarde: de club verhuurde hem achtereenvolgens aan AC Milan, Stoke City en PSV.

Met de Eindhovense club veroverde achtvoudig international Van Ginkel twee landstitels. In de zomer van 2018 werd een nieuwe kruisband in zijn rechterknie aangebracht. Een infectie aan die kruisband leidde tot meer operaties. Pas eind vorig jaar hervatte hij voorzichtig de training, terwijl hij momenteel op de KNVB Campus in Zeist verder werkt aan herstel. „Het herstel verloopt nu gelukkig voorspoedig, al heb ik de afgelopen jaren natuurlijk wel wat geduld moeten hebben. Zoals het er nu naar uit ziet zal ik in juli aansluiten bij het Onder 23-team van Chelsea, tegelijkertijd kijken we naar eventuele verhuuropties. Ik kijk er enorm naar uit om straks weer aan de slag te gaan”, aldus Van Ginkel.