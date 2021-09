Droomafscheid voor Duitser Tony Martin Nederlandse ploeg grijpt zilver op gemengde estafette bij WK wielrennen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Koen Bouwman, Bauke Mollema en Jos Van Emden in actie. Ⓒ Getty Images

De Nederlandse wielerploeg is er niet in geslaagd om bij de WK wielrennen in België de titel op het onderdeel gemengde estafette te prolongeren. Op het 44,5 kilometer lange parcours tussen Knokke-Heist en Brugge zette de Oranje-formatie een tijd neer van 51.01, goed voor zilver. Het goud ging naar Duitsland, dat ruim twaalf seconden sneller was.