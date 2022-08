Bloeddorstige UFC-vechter verklaart bizarre actie: ’Doden of gedood worden’

„Het was bedoeld als een fuck you”, verduidelijkte de 37-jarige UFC-vechter uit Amerika tegenover MMA Hour. „Voor mij was het doden of gedood worden. Paolo wilde enkel overleven.”

Rockhold en Costa zijn bepaald geen vrienden. De twee clashten op voorhand al diverse malen verbaal met elkaar en ook tijdens de persconferentie ging het er heftig aan toe. Het verklaarde de verhitte sfeer in de octagon, de achthoekige kooi die de UFC gebruikt.

,,Het voelde alsof ik met iemand minder dan ikzelf vocht”, verklaarde Rockhold verder. „Ik wilde hem laten zien dat hij mijn bitch was.” Een boodschap die de Amerikaanse vechter via sociale media nog een keer herhaalde.

Hoewel Rockhold trots lijkt op zijn actie, hij plaatste zelfs een filmpje van het moment op zijn Instagram-account, is Costa nog steeds verbijsterd over het ’afgrijselijke’ voorval. ,,Misschien was Luke gefrustreerd en boos, omdat hij aan het verliezen was. Ik heb na de wedstrijd een heel lange douche genomen”, aldus de Braziliaan, die uiteindelijk op punten won.

Rockhold kondigde na het gevecht aan te stoppen als vechter. De middengewicht won 16 van zijn 22 MMA-partijen en was kampioen bij Strikeforce en de UFC.