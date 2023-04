Premium Het beste van De Telegraaf

Het verhaal van De Hel van het Noorden Parijs-Roubaix 2023: een ontketende Mathieu van der Poel en ’bestolen’ fans

Door Hans Ruggenberg

Een sportief gebaar van Wout van Aert richting Mathieu van der Poel na een middag elkaar bestrijden op de fiets. Ⓒ ANP/HH

ROUBAIX - Veel mooier dan dit zou het nooit meer worden. Iedereen maakte zich in Parijs-Roubaix op voor een epische strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De twee aartsrivalen hadden zich op Carrefour de l’Arbre losgerukt van alle anderen en het man-tegen-mangevecht waar iedereen op hoopte, leek er te komen. Maar die meedogenloze kasseistrook in De Hel van het Noorden besliste anders. Van Aert reed lek op de vervloekte kinderkopjes, waarna voor Van der Poel de weg vrij was voor een solo-triomftocht. De teleurstelling was bijkans tastbaar op de wielerbaan in Roubaix, maar tevens klonk er een luid gejuich na de heroïsche strijd waarin de glorieuze overwinnaar MvdP alle ’aanslagen’ overleefde.