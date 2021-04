Lewis Hamilton nipt naar pole position, Max Verstappen derde achter Sergio Perez

In Q1 crashte nog voordat het gros een tijd had gezet Yuki Tsunoda, waarna er direct een rode vlag kwam. Na het oponthoud zette Valtteri Bottas de snelste tijd neer. Hij en zijn teamgenoot Lewis Hamilton doken als enige onder de 1.15. In Q2 was Sergio Perez de snelste, maar hij deed dit in tegenstelling tot de Mercedes-coureurs en Max Verstappen op de snellere softs.

In de derde kwalificatie was het ontzettend spannend met kleine verschillen. Lewis Hamilton was net een tikje sneller dan Perez en Verstappen.

Het is voor Hamilton de 99e keer dat hij vanaf pole mag vertrekken en de eerste keer dat hij zal doen op het circuit van Imola.

