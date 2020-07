Klopp grapt: ’Nog meer lof voor Van Dijk is niet nodig’

’Ik weet niet of hij nog een uurtje vol loftuitingen nodig heeft”, aldus Klopp na de 3-1 zege op Newcastle United waarbij Van Dijk de score opende. „Hij is goed, erg goed. Hij is een goede verdediger. Maar hij is ook bijzonder, zijn combinatie van talent en eigenschappen is speciaal, zijn mentaliteit- dat komt er ook nog bij - is bijzonder. We wisten dat we een heel goede speler hadden aangetrokken, maar dit hadden we niet verwacht.”

Van Dijk heeft dit seizoen geen enkele minuut gemist van de 38 wedstrijden die Liverpool speelde in de Premier League. „Maar ik snap het, ik snap het. Het was zijn grote doel. Ik denk dat hij het nog een keer kan doen. Hopelijk zelfs voor de rest van zijn carrière. Dat zou absoluut bijzonder zijn”, meent Klopp. „We hebben geprobeerd hem rust te geven, maar dat is moeilijk., Tot nu toe ging het goed, en we hopen dat het zo blijft. Maar nu heeft hij ook twee weken vrij. ”