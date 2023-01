Blind gaat vechten voor basisplaats bij Bayern

De Nederlandse international, basisspeler van Oranje op het WK in Qatar, verwacht niet direct een plaats in de basis bij de Duitse kampioen. „Ik moet er staan als het elftal mij nodig heeft”, aldus Blind. „Ik weet dat ik vooralsnog misschien niet de eerste keus van de trainer ben, maar ik ga er voor vechten dat wel te worden. Ik wil altijd spelen en ben bereid daarvoor alles te geven. Maar ik accepteer ook mijn positie hier.”

Over zijn vertrek bij Ajax en zijn relatie met trainer Alfred Schreuder in Amsterdam liet Blind zich niet uit. „Daar is voorlopig genoeg over gezegd en geschreven. Misschien kom ik er op een later tijdstip nog eens op terug. Nu richt ik me volledig op Bayern München.” Bij Ajax was Blind niet meer zeker van een plaats in de basis.