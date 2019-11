Bale maakt Real belachelijk met vlag

Of dat in goede aarde valt bij zijn werkgever Real Madrid is nog maar de vraag. Bale krijgt toch vaak het verwijt uit Spanje dat de Welshman liever golf speelt dan dat hij voetbalt bij de Koninklijke.

Dankzij de vereiste 2-0 zege op Hongarije eindigde Wales in groep E van de EK-kwalificatie achter poulewinnaar Kroatië op de tweede plaats en stelde daarmee deelname aan het EK veilig.

Wales gaat voor de derde keer deelnemen aan een groot titeltoernooi. Na het debuut bij het WK in 1958 in Zweden, haalde de ploeg van aanvoerder Gareth Bale verrassend de halve finales van het EK in 2016. Daarin was de latere kampioen Portugal met 2-0 te sterk.