Straf dreigt voor Bayern-coach Nagelsmann na kritiek op arbiter

„Dit is een grap, hij wil me voor de gek houden”, riep Nagelsmann uit nadat hij naar de scheidsrechterskamer liep om verhaal te halen na de rode kaart voor Dayot Upamecano vanwege het uit balans brengen van een doorgebroken speler. De trainer vloekte ook hardop toen hij in het bijzijn van de media de ruimte weer verliet.

„Emoties zijn onderdeel van de sport”, zei Nagelsmann later op Twitter. „Vanwege de rode kaart moest ik mijn gevoelens na afloop van de wedstrijd aangeven. Ik moet echter mijn excuses aanbieden voor de woorden die ik heb gebruikt richting arbiter Tobias Welz en zijn team. Helaas ben ik daarin veel te ver gegaan.”

Ondanks die excuses moet Nagelsmann zich verantwoorden bij de tuchtcommissie. Op basis van zijn verklaring beslist de commissie of de trainer een straf krijgt. Bayern München, de club van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch, speelt volgende week de topper in de Bundesliga tegen 1. FC Union Berlin.