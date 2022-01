Heracles Almelo schorst Rai Vloet per direct

Heracles neemt de beslissing nadat De Telegraaf de club een aantal vragen had voorgelegd over het fatale ongeluk. De Heracles-voetballer zat in de auto samen met een vriend. Beide heren verklaren aanvankelijk niet de auto te hebben bestuurd, zo staat in het proces-verbaal dat deze krant heeft ingezien. Hieruit wordt ook duidelijk dat ze allebei onder invloed van alcohol waren; de ademtest liet bij Vloet 515 ugl (promillage 1,18) zien. Dat is ruim twee keer hoger dan het toegestane promillage. Uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto van Vloet blijkt dat de rijsnelheid 203 kilometer per uur is geweest.

In De Telegraaf van zaterdag doen de ouders van het 4-jarige jongetje dat bij het ongeluk om het leven kwam hun verhaal.

Heracles laat in een statement het volgende weten: „Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beiden zijn absoluut onacceptabel. In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze onjuist verschafte informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo.

Toussaint: „Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen. Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.”