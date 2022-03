Femke Kok met nog een afstand te gaan aan de leiding op WK sprint

Michelle de Jong, de nummer zeven van het klassement, kwam als eerste van de Nederlandse vrouwen in actie. Haar tijd van 38.20 was beter dan die van de dag ervoor, maar in de rit na haar werd er al sneller gereden. In de een na laatste rit was het de beurt aan Kok.

De Nederlandse had in eerste instantie niet door dat ze vals startte en schaatste een flink verder. Hiermee verspilde Kok een hoop energie. In een tijd van 37.93 kwam ze vervolgens over de finish en zodra ze haar tijd zag op het scorebord, schudde ze teleurgesteld haar hoofd. Toch was het genoeg voor de winst. Leerdam kwam in de slotrit in actie en werd vierde, maar heeft met het oog op de laatste afstand de beste papieren om het WK te winnen.

Leerdam ging na de eerste dag in Hamar aan de leiding in het algemeen klassement. Op de 1000 meter maakte ze haar achterstand op Femke Kok goed met een knappe tijd van 1.14,88.

Titelverdedigster Miho Takagi ontbreekt op het sprinttoernooi. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat