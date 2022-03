Jutta Leerdam troeft Femke Kok af en verovert wereldtitel sprint

Michelle de Jong werd met 1.17,06 vijfde op de 1000 meter. In het klassement eindigde ze als zesde.

Leerdam is de derde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. De onlangs gestopte Jorien ter Mors greep de wereldtitel vier jaar geleden. Leerdam is al de Europees kampioene sprint en de Europees kampioene op de 1000 meter.

Afgelopen maand won Leerdam op de 1000 meter zilver tijdens de Olympische Spelen in Peking.

Leerdam ging na de eerste dag in Hamar aan de leiding in het algemeen klassement. Titelverdedigster Miho Takagi ontbreekt op het sprinttoernooi. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat. De Russische schaatssters mogen net als die uit Wit-Rusland niet deelnemen van de Internationale Schaats Unie (ISU), vanwege de inval in Oekraïne.