Ricciardo en Norris ’ruziën’ over helmen

Het begon zaterdag met een Twitter-bericht van Ricciardo waarin hij de draak stak met de weinig verrassende nieuwe helmontwerpen van diverse coureurs. „Prachtig om te zien allemaal. Heel schattig. Echt. Origineel ook. Maar geen zorgen, ik red de dag.”

Ricciardo doelt op zijn eigen helmontwerp voor 2020, dat hij vermoedelijk binnenkort zal presenteren.

Waar veel coureurs kiezen voor rechte lijnen en ronde vlakken in standaard kleuren, rijdt de Australiër sinds vorig seizoen met een ’lapjeshelm’, met een grijs, pastelroze, gifgroen en lichtblauw vlak. „Stop being them”, valt bovendien te lezen op een van de zijkanten. Vrij vertaald: „Wees niet als ieder ander.”

Norris, die zelf duidelijk vindt dat hij een bijzondere helm heeft, reageerde met een filmpje waarop een glimmende, zwart silhouet van zijn hoofddeksel te zien is. „Wat wilde je zeggen, broer?”

Ricciardo had nog wat cynisme in de tank zitten en stelde dat Norris zijn helm beter ’zo kon laten’. „Dat is al een stuk origineler.”

Daniel Ricciardo maakt een foto van zijn ’bijzondere’ helm. Ⓒ EPA

Dat was weer tegen het zere been van de jonge Brit, die zijn rivaal van Renault er fijntjes aan herinnerde dat die in 2018 nog met een ontwerp reed dat door wel meer coureurs wordt gebruikt. „Het duurde twintig jaar voordat jij iets origineels bedacht. Het werd tijd...”

Volgende week tijdens de eerste van twee testweken komeen Ricciardo en Norris elkaar weer tegen. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt op 15 maart - traditiegetrouw - in Australië verreden.

Renault

Renault hield afgelopen woensdag in Paris een mediadag, maar de nieuwe auto werd nog niet gepresenteerd. Volgens teambaas Cyril Abiteboul had dat totaal geen nut, aangezien de bolide nog volop in ontwikkeling is. Wel werden enkele computeranimaties getoond.

McLaren-coureur Lando Norris en zijn helm. Ⓒ McLaren

,,Ik kijk er naar uit om nog te integreren in het team”, stelde Ricciardo in Parijs. Hij was vorig jaar nieuw bij Renault, dat hem overnam van Red Bull Racing. ,,We hebben nu een volledig seizoen samengewerkt, dus het zou allemaal nog soepeler moeten gaan.”

McLaren

McLaren onthulde donderdag wél de nieuwe wagen voor komend seizoen, de MCL35. „Ik heb vrijwel alles ontworpen”, grapte Norris tijdens de presentatie in de fabriek in Woking.

Om er serieus aan toe te voegen: „Alles wat wij als coureurs uit onze ervaringen hebben aangedragen, is meegenomen in het ontwerp. Deze auto voelt veel meer als mijn kindje”, aldus de Brit, die vorig jaar zijn debuut in de koningsklasse maakte.