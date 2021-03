Erik Pieters en Burnley snoepen Arsenal twee punten af

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal al in de zesde minuut op voorsprong. De aanvoerder uit Gabon trok vanaf de linkerflank naar binnen en haalde uit in de korte hoek. De Nieuw-Zeelander Chris Wood maakte kort voor rust gelijk voor de ploeg van Erik Pieters, die het laatste half uur meedeed.

Arsenal, dat dit seizoen pas elf van de 27 wedstrijden heeft weten te winnen, boekte vorig weekend nog een knappe zege (1-3) in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van trainer Mikel Arteta staat teleurstellend tiende en moet vrezen voor het mislopen van Europees voetbal.

Donderdag is het Griekse Olympiakos Piraeus de tegenstander van Arsenal in de Europa League. Olympiakos was in de vorige ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV.

