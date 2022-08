Van Bommel wint met Antwerp FC ook in Conference League

Het elftal van de Nederlandse trainer won donderdag de eerste ontmoeting met de Noorse club Lillestrøm SK met 1-3. De return in Antwerpen is volgende week. Antwerp, in de Belgische competitie na twee duels nog zonder puntenverlies, neemt het bij winst over twee duels op tegen de Turkse club Istanbul Basaksehir of de IJslandse club Breidablik.

Vincent Janssen had een basisplaats bij Antwerp, net als tijdens de vorige twee Europese wedstrijden in de tweede voorronde tegen Drita. In de Belgische competitie moet de Nederlandse aanvaller zich vooralsnog tevreden stellen met een rol als invaller.

Dinis Almeida zette Antwerp al in de 5e minuut op voorsprong in Noorwegen. De Portugese verdediger was de vervanger van oud-Ajacied Toby Alderweireld, die ontbrak omdat hij niet helemaal fit was. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Magnus Knudsen gelijk (1-1).

Nainggolan

De 34-jarige voormalige Belgische international Radja Nainggolan zette Antwerp kort na rust weer op voorsprong. Van Bommel haalde Janssen in de 65e minuut naar de kant. De Deen Viktor Fischer, die in Nederland bij Ajax speelde, mocht bij Antwerp in de slotfase nog even meedoen. Nainggolan bezorgde Antwerp met zijn tweede treffer, in de 86e minuut, een nog betere uitgangspositie (1-3).

Naast Antwerp zette ook Anderlecht een flinke stap naar de play-offs van de Conference League. De Brusselse club won in Estland met 2-0 van Paide Linnameeskond.