Premium Het beste van De Telegraaf

Drievoudig winnaar van olympisch brons over nieuwe trend in zijn sport Gemengde gevoelens Arnold Vanderlyde bij boksende celebrities: ’Opletten dat het niet de spuigaten uitloopt’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Jake Paul en Tyron Woodley nemen het dit weekeinde tegen elkaar op in een officiële bokspartij, georganiseerd door Showtime Sports. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De bokssport lijkt een nieuwe weg in te slaan. Steeds vaker stappen celebrities de ring in, met elkaar of met professionele vechters. Voor geld, roem en/of (meer) bekendheid. Ook in Nederland. Hoewel de aandacht voor het boksen toeneemt, lijkt het sportieve element soms onder te sneeuwen. Zondag staat in de Verenigde Staten een clash op het programma tussen internetpersoonlijkheid Jake Paul (24) en voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley (39). Is deze trend goed voor de sport?