Trabzonspor verliest slepende rechtszaak om landstitel 2011

Trabzonspor eindigde in 2011 als tweede in de Turkse competitie, achter Fenerbahçe. Drie officials van Fenerbahçe werden in mei van 2012 gestraft omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij matchfixing. De club werd daarentegen nooit gestraft, omdat de Turkse voetbalbond individuen aansprakelijk stelde en niet Fenerbahçe.

Trabzon klopte vervolgens aan bij de FIFA en eiste dat de titel werd afgenomen. De wereldvoetbalbond gaf echter te kennen dat het daartoe niet bevoegd was, waarna Trabzonspor in mei van 2018 naar het CAS stapte. De zaak kwam in maart van dit jaar voor en dinsdag volgde de uitspraak.