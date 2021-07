In Japan vermiste Oegandese gewichtheffer is terecht

Julius Ssekitoleko op archiefbeeld. Ⓒ Getty Images

TOKIO - Julius Ssekitoleko, de twintigjarige Oegandese gewichtheffer die vorige week verdween uit zijn hotel voor de Olympische Spelen, is terecht. Hij werd teruggevonden in Yokkaichi, in het Japanse departement Mie, ongeveer 170 kilometer ten oosten van zijn trainingskamp in Izumisano (Osaka). Hij wordt door de politie verhoord.