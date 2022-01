Transfers en geruchten: ADO Den Haag ziet Vicente Besuijen vertrekken

MAANDAG 24 JANUARI

ADO Den Haag ziet Vicente Besuijen vertrekken

Vincente Besuijen verruilt per direct ADO Den Haag voor Aberdeen. De Haagse club uit de Keuken Kampioen Divisie en de Schotse club zijn het eens geworden over de afkoopsom voor zijn tot medio 2023 doorlopende contract.

De 20-jarige aanvaller heeft een contract van 4,5 jaar getekend bij Aberdeen, de huidige nummer 6 in de hoogste Schotse divisie. Besuijen speelde 56 officiële wedstrijden in het shirt van ADO en maakte dit seizoen zes doelpunten.

De jeugdinternational kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van AS Roma naar ADO Den Haag, waar hij zich de afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde tot een vaste waarde in de hoofdmacht van trainer Ruud Brood. „Ik ben de club en de fans dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ze mij hebben gegeven. Hier heb ik mijn debuut in het betaald voetbal gemaakt en dat is iets wat me altijd bij zal blijven”, meldt Besuijen op de website van ADO.

Cambuur neemt alweer afscheid van Bulgaarse huurling Krastev

12:11 uur SC Cambuur heeft afscheid genomen van Filip Krastev. De Bulgaarse middenvelder kreeg nauwelijks speelminuten bij de club uit Leeuwarden.

Cambuur huurde Krastev afgelopen zomer voor een heel seizoen van de Belgische club Lommel. De huidige nummer 8 van de Eredivisie laat de Bulgaar echter eerder dan gepland vertrekken, omdat hij amper in actie kwam.

De 20-jarige Krastev kreeg slechts in drie competitiewedstrijden speeltijd van trainer Henk de Jong, steeds als invaller. Hij speelde mee tijdens twee bekerduels. Krastev maakte tegen de amateurs van Jong Ajax zijn enige doelpunt voor Cambuur.

Justin Hoogma keert na 4,5 jaar terug bij Heracles Almelo

11:15 uur Justin Hoogma keert na 4,5 jaar terug bij Heracles Almelo. De 23-jarige verdediger komt per direct over van het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, dat hem het afgelopen half jaar verhuurde aan Greuther Fürth. Hij heeft overeenstemming bereikt over een contract dat medio 2026 afloopt.

Hoogma verliet Heracles in 2017 voor Hoffenheim, waar hij weinig speelminuten kreeg. Hij werd ook verhuurd aan FC St. Pauli en FC Utrecht. „Ik wilde niet meer verhuurd worden en ergens langdurig tekenen”, meldt hij op de website van Heracles. „Ik ben blij dat ik dat kan doen bij deze mooie club waar ik geweldige herinneringen aan heb. Het voelt alsof er niets veranderd is. Het is heerlijk om hier weer te zijn.”

ZATERDAG 22 JANUARI

Xavi houdt voet bij stuk en wil dat Dembélé beslissing neemt

16.03 uur: FC Barcelona-trainer Xavi houdt vast aan zijn standpunt over de contractsituatie van Ousmane Dembélé. De 24-jarige Fransman was boos nadat Xavi hem donderdag uit de wedstrijdselectie hield voor het bekerduel met Athletic Club. Het contract van Dembélé loopt na dit seizoen af. Barcelona wil de verbintenis verlengen of anders de aanvaller deze transferperiode nog verkopen.

„Dembélé’s situatie is niet veranderd. Hij weet wat de opties zijn en hij moet beslissen. Er is geen alternatief”, zei Xavi zaterdag op een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zondag tegen Deportivo Alavés. Dembélé schreef donderdag op sociale media dat hij „niet toe zou geven aan chantage.”

Barcelona raakte in het duel met Athletic, dat door de Catalanen met 3-2 werd verloren, Ansu Fati kwijt met een hamstringblessure. De 19-jarige aanvaller was pas net terug van een blessure. „Hij is erg overstuur, het is een moeilijke situatie”, zei Xavi zaterdag.

VRIJDAG 21 JANUARI

Willem II neemt Hornkamp over van FC Den Bosch

20:25 uur Willem II voegt een nieuwe spits aan de selectie toe. De Tilburgse club bereikte een akkoord met FC Den Bosch over de overname van de 23-jarige Jizz Hornkamp. Diens contract bij de eerstedivisionist zou aan het einde van het seizoen aflopen.

Hornkamp is opgeleid bij de jeugd van Ajax. Via AZ kwam hij bij Heerenveen terecht. In 2019 stapte hij over naar FC Den Bosch. Dit seizoen scoorde hij vijf keer in achttien wedstrijden. De spits uit de Rijp scoorde in totaal 25 keer in 54 wedstrijden voor de Bossche ploeg.

Hornkamp is al de tweede speler die van FC Den Bosch naar Willem II verhuist. Eerder nam de Tilburgse club de talentvolle Ringo Meerveld over.

Van der Werff keert terug bij PEC Zwolle

16.08 uur: PEC Zwolle heeft zich in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie versterkt met Maikel van der Werff. De 32-jarige oud-speler van de Zwollenaren trainde al een week mee met de selectie van trainer Dick Schreuder en heeft een verbintenis getekend tot het einde van het seizoen.

De centrale verdediger kwam tussen januari 2013 en de zomer van 2015 al tweeënhalf seizoen uit voor PEC Zwolle, waarna hij een transfer naar Vitesse maakte. Daarna verkaste Van der Werff naar Amerika, waar hij voor FC Cincinnati speelde, onder meer onder de oud-trainers Ron Jans en Jaap Stam. Sinds begin 2022 was Van der Werff clubloos.

DONDERDAG 20 JANUARI

Sevilla verhuurt Idrissi aan Cadiz

Oussama Idrissi wordt door Sevilla tot het einde van het seizoen verhuurd aan Cádiz, de nummer 19 van La Liga. Cádiz heeft geen optie tot koop op de 25-jarige buitenspeler.

Cádiz staat in de Spaanse competitie alleen boven Levante en moet vrezen voor degradatie. Na 21 duels heeft de club pas 15 punten.

Idrissi, die in 2020 door Sevilla werd overgenomen van AZ, werd vorig seizoen ook al verhuurd aan Ajax. Hij speelde pas acht competitiewedstrijden voor Sevilla en daarin kwam hij niet tot scoren.

FC Groningen neemt Emmanuel Matuta over van PSV

19.19 uur: FC Groningen heeft de 19-jarige middenvelder Emmanuel Matuta per direct overgenomen van PSV. De Belgische jeugdinternational, die 47 keer uitkwam voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, tekent een overeenkomst voor viereneenhalf jaar in Groningen.

Matuta, die naast de Belgische ook de Congolese nationaliteit heeft, doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en debuteerde eind augustus 2020 voor Jong PSV. De verdedigende middenvelder behoorde één keer tot de wedstrijdselectie van PSV, in de Europa League tegen het Spaanse Granada.

„Wij zien Emmanuel als een zeer talentvolle middenvelder, die op jonge leeftijd al een behoorlijk aantal speelminuten heeft gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van de Groningers. „Emmanuel heeft in onze ogen veel potentie en goede fysieke voorwaarden: hij is behoorlijk snel, sterk en atletisch. We zijn dan ook blij dat we Emmanuel hebben weten te overtuigen om voor FC Groningen te kiezen.”

AZ beloont Yusuf Barasi met nieuw contract

17:40 uur AZ heeft het contract van Yusuf Barasi opengebroken en verlengd. De 18-jarige aanvaller tekende een nieuwe verbintenis tot medio 2025. Ook maakt Barasi nu definitief deel uit van eerste elftal van de Alkmaarders.

Barasi sloot in 2014 aan bij de jeugdopleiding van AZ. Dit seizoen begon Barasi bij de beloften, maar knokte zich steeds meer richting de A-selectie. Eind oktober 2020 maakte hij zijn officiële rentree in het Europa League-duel met HNK Rijeka. Op 2 december 2021 debuteerde hij in de Eredivisie.

PEC Zwolle laat Mark Pabai naar Serie B vertrekken

16:24 uur PEC Zwolle laat Mark Pabai per direct vertrekken naar SPAL, dat uitkomt op het tweede niveau (Serie B) van Italië. De 21-jarige vleugelverdediger sluit daar in eerste instantie bij het tweede elftal aan. Hij heeft bij de club een contract tot medio 2024 getekend.

Pabai trainde sinds de winterstop bij PEC Zwolle mee met het jeugdelftal onder 21. De technische staf besloot hem terug te zetten na meerdere gesprekken over „de vereiste discipline en de focus op PEC Zwolle”, zoals de club het omschrijft.

Sparta huurt Joeri de Kamps van Slovan Bratislava

16:10 uur Sparta Rotterdam huurt middenvelder Joeri de Kamps tot het einde van het seizoen van het Slowaakse Slovan Bratislava. Ook heeft de Rotterdamse Eredivisionist een optie tot koop bedongen. De 29-jarige De Kamps speelde sinds 2016 voor de Slowaakse landskampioen. Daarvoor speelde hij voor NAC Breda en sc Heerenveen, 41 wedstrijden in totaal.

„Joeri is een speler met veel ervaring”, aldus technisch directeur Gerard Nijkamp. „In Bratislava was hij een vaste waarde bij een ploeg die jaarlijks om de prijzen speelde en ook meer dan dertig Europese wedstrijden actief was.”

Sparta versterkte zich eerder deze winter met spits Adrián Dalmau en middenvelders Arno Verschueren en Younes Namli. Sparta staat na negentien wedstrijden zestiende in de Eredivisie.

Willem II-spits Otschi Wriedt terug naar Duitsland

13:56 uur Willem II laat Otschi Wriedt na 1,5 jaar alweer vertrekken. De 27-jarige spits, die van Bayern München II overgenomen werd, keert terug naar Duitsland waar hij voor Holstein Kiel, een club uit de Tweede Bundesliga, gaat spelen.

Willem II bereikte overeenstemming met de Duitsers over het afkopen van het nog 1,5 jaar doorlopende contract. Wriedt heeft een contract getekend contract getekend tot de zomer van 2025.

Wriedt was bij Bayern München een paar keer topscorer van de derde Bundesliga alvorens hij naar Willem II vertrok. Hij kwam drie keer in het eerste team uit en speelde op 13 juni 2020 dertien minuten mee tegen Borussia Mönchengladbach in het duel waarin Bayern landskampioen werd.

Zijn verblijf bij Willem II was niet zo’n succes. Wriedt brak al in de oefencampagne kort nadat hij in Tilburg arriveerde een middenvoetsbeentje en zat daarmee een half jaar aan de kant. Hij kwam tot 42 duels in de eredivisie, waarin hij twaalf keer scoorde. Zijn laatste doelpunt voor Willem II maakte hij op 31 oktober in de met 5-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht.

Peter den Otter verhuist van RKC naar Willem II

Keeperstrainer Peter den Otter verhuist van RKC Waalwijk naar Willem II. Beide clubs bereikten woensdagavond overeenstemming over de overstap van de 51-jarige oefenmeester uit Dordrecht, die in Waalwijk nog een contract had tot het einde van het seizoen.

Den Otter stond donderdag al niet meer op het trainingsveld bij RKC. Beide clubs maken de overgang waarschijnlijk in de loop van de dag bekend. Den Otter is een goede bekende van Fred Grim, de hoofdtrainer van Willem II. Ze werkten in het verleden al een paar keer samen. Den Otter trainde eerder de keepers van onder meer Ajax, Almere City en nu dus RKC.

WOENSDAG 19 JANUARI

Sparta neemt Arno Verschueren over van Lommel

11.26 uur: Sparta Rotterdam neemt middenvelder Arno Verschueren over van het Belgische Lommel. De 24-jarige Belg maakt het seizoen op huurbasis af op Het Kasteel en wordt aan het einde van het seizoen definitief overgenomen door Sparta. Hij tekent een contract tot de zomer van 2025.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta gaf aan dat de club Verschueren niet alleen voor de rest van het seizoen wilde huren, maar langer wilde vastleggen. „Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler”, zei Nijkamp. „Hij is op meerdere posities inzetbaar op het middenveld en kan met zijn loopvermogen een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval zijn. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisieniveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien.”

DINSDAG 18 JANUARI

Ajacied Giovanni op huurbasis naar Telstar

20.37 uur: Giovanni Manson Ribeiro maakt het seizoen op huurbasis af bij Telstar. De 19-jarige aanvaller, die onder de naam Giovanni voetbalt, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2024.

Giovanni werd op 31 januari 2002 geboren in Bauru, Brazilië. Hij kwam begin 2020 over van Santos FC en behoorde sindsdien tot de selectie van Jong Ajax. De Zuid-Amerikaan maakte op 30 augustus 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal in de wedstrijd Jong Ajax - Roda JC (0-4). Hij speelde sindsdien 31 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse beloften en scoorde daarin twee keer.

MAANDAG 17 JANUARI

Middenvelder Vilhena op huurbasis naar Espanyol

21.58 uur: Middenvelder Tonny Vilhena (27) maakt het seizoen op huurbasis af bij Espanyol. De Spaanse middenmoter kan hem daarna definitief overnemen van de Russische club FC Krasnodar. Hij wordt donderdag bij zijn nieuwe werkgever gepresenteerd.

Vilhena won met Feyenoord in 2017 de landstitel, in 2016 en 2018 de KNVB-beker en in 2017 en 2018 de Johan Cruijff Schaal. In de zomer van 2019 verhuisde hij naar FC Krasnodar.

Clubloze Mokotjo traint mee bij FC Twente

10.44 uur: Oud-FC Twente-speler Kamohelo Mokotjo (30) gaat meetrainen bij de club uit Enschede om te kijken of hij een versterking kan zijn. Mokotjo zit zonder club na zijn vertrek bij FC Cincinnati in Amerika.

FC Twente zit momenteel dun in de defensieve middenvelders door blessureproblemen bij Wout Brama, de Afrika Cup-verplichtingen van Ramiz Zerrouki en de schorsing van Michal Sadilek. Maar die laatste twee zijn op korte termijn weer inzetbaar.